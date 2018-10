Grandi film tornano a navigare a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - I grandi film tornano a navigare sui Navigli con il Cinema Bianchini sul Battello che, dal 15 ottobre al 31 dicembre, ospita tutte le sere proiezioni di grandi classici e di pellicole di successo. Il battello riscaldato accoglie in totale 50 persone a serata, ed è attrezzato con schermo, sedute e cuscini.

In questa edizione accanto ai film d'autore di Medusa Film, grazie alla collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana si alterneranno grandi classici della storia del cinema. In omaggio alla città, anche una sezione dedicata ad alcuni dei più bei film di Renato Pozzetto e Adriano Celentano. "In un'epoca in cui il Cinema è a casa di ognuno di noi - inteso come possibilità di vedere film - abbiamo voluto dare allo spettatore - spiega Edoardo Filippo Scarpellini, Ad del Gruppo Milano Card - una ragione in più per uscire di casa e tornare al Cinema".