Carceri: tre agenti aggrediti a Opera

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Parla di "aggressione annunciata" il sindacato Uilpa della Polizia penitenziaria in riferimento a quella accaduta nel reparto nuovi giunti del Carcere di Milano-Opera, ai danni di tre agenti. "L'episodio - spiega una nota - è avvenuto stamattina durante le consuete operazioni di conta numerica, battitura e controllo delle inferriate. Tre agenti di polizia penitenziaria sono stati colpiti, uno in pieno volto con pugno, altri due in altre parti del corpo". A darne notizia è Francesco Guerriero, responsabile della Uilpa di Opera il quale denuncia "l'ennesimo episodio di aggressione ai danni del personale di Polizia che si verifica sempre nella stessa sezione, denominata nuovi giunti. Gli agenti feriti oggi sono stati dimessi con prognosi di tre, cinque e sette giorni".