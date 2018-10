Traffico di rifiuti, 6 arresti

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Un traffico di rifiuti è stato scoperto in provincia di Pavia. I carabinieri forestali del gruppo di Milano e Pavia e della compagnia di Stradella (Pavia) hanno infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano nei confronti di 6 persone (5 italiani e un romeno tra i 40 e i 55 anni) per incendio doloso, gestione illecita organizzata di rifiuti. Le indagini della Direzione distrettuale antimafia hanno permesso individuare l'organizzatore che si occupava di smaltire illecitamente i rifiuti, il trasportatore che li portava nel capannone di Corteolona (Pavia), e infine i titolari di impianti compiacenti.