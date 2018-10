Tottenham: Vertonghen ko fino a dicembre

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Brutte notizie per Mauricio Pochettino, allenatore argentino del Tottenham e avversario dell'Inter in Champions League. Jan Vertonghen, che si è infortunato il 29 settembre al bicipite femorale durante la partita della Premier League vinta dagli 'Spurs' in trasferta (2-0) sull'Huddersfield, dovrà rimanere fuori per un po' e dovrebbe tornare a disposizione entro dicembre. E' stato lo stesso club londinese a darne notizia, con un comunicato. Il difensore belga, pertanto, salterà la partita di ritorno del Girone B della Champions League contro la squadra di Spalletti e in programma a Wembley il prossimo novembre prossimo.