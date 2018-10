Mondadori: redazione Panorama sciopera, clausole umilianti

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - I giornalisti di Panorama hanno proclamato lo sciopero "immediato" per protestare contro "le condizioni imposte dalla società acquirente La Verità srl". E' quanto si legge in un comunicato sindacale firmato dalla redazione del settimanale di Segrate.

"L'assemblea di redazione di Panorama - viene spiegato - ascoltato il resoconto della Fnsi, della Alg e del Cdr Mondadori sull'incontro avvenuto il 10 ottobre in relazione alla vendita della testata, rigetta all'unanimità le condizioni imposte dalla società acquirente La Verità srl". Le clausole, viene spiegato, "prevedono una riduzione, in media, del 45% della retribuzione, con umiliante azzeramento delle qualifiche e senza garanzie di durata del perimetro occupazionale".

"Tali condizioni - viene aggiunto - non previste dalle norme per la cessione del ramo d'azienda e mai applicate ad alcuna vendita di testata della Mondadori, sono un ignobile tentativo di ricattare i giornalisti dopo anni di lavoro con la minaccia della chiusura". I giornalisti concludono chiedendo "un ritorno sul sentiero della legalità" e riaffermando la loro "assoluta contrarietà alla svendita di un glorioso settimanale".(ANSA).