Mondadori: Fnsi, solidarietà a colleghi Panorama in sciopero

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Federazione nazionale della Stampa italiana, Associazione Lombarda dei Giornalisti e Associazione Stampa Romana esprimono solidarietà e pieno sostegno ai colleghi di Panorama che hanno proclamato lo sciopero "immediato" per protestare contro le condizioni imposte a Mondadori dalla società acquirente La Verità srl". Lo afferma, in una nota, il sindacato dei giornalisti.

"Le aziende editoriali coinvolte nell'operazione - prosegue il comunicato - devono rispettare le norme del contratto di lavoro, le leggi, oltre che la professionalità e la dignità dei giornalisti, colonna portante del giornale. Il sindacato è al fianco della redazione e del Cdr ed è pronto a sostenerne le ragioni in ogni sede".(ANSA).