E' "Fun & Magic" terzo hotel a Gardaland

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Un tetto viola, un cappello gigante da mago, un cancello dorato che si apre su un prato dove spuntano fiori e funghi colorati. Così si presenterà ai visitatori il Magi Hotel, la terza struttura che Gardaland Resort ha svelato quest'oggi e che sarà inaugurato a fine maggio 2019. L'albergo è in sintonia con la nuova tendenza del turismo "Fun & Magic" prevista per il prossimo anno.

Come emerge dai nuovi scenari di consumo - che si stanno discutendo in questi giorni al TTG Travel Experience di Rimini - il mondo del viaggio sta cambiando grazie allo sviluppo delle tecnologie che danno la possibilità di ricreare e riprodurre ambienti ed esperienze vissute in maniera personale, facendo cadere il confine tra il mondo reale e quello virtuale. L'hotel si comporrà di 128 ampie camere interamente tematizzate in 3 differenti ambientazioni Grande Mago, Cristallo Magico e Foresta Incantata. Nel 2019 è prevista una crescita di visitatori del 22%.