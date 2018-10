Donati due veicoli Qooder a Fiamme Oro

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato sono tra i principali vincitori delle competizioni sportive a livello internazionale, per questo Quadro Vehicles ha voluto omaggiare il Gruppo sportivo consegnando 2 Qooder, unico veicolo al mondo con quattro ruote basculanti che unisce il mondo delle auto con quello delle motociclette. La cerimonia ufficiale di consegna dei veicoli si è svolta oggi a Milano al Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, sede del gruppo motociclisti delle Fiamme Oro alla presenza del dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia - reparto in cui sono incardinate le Fiamme Oro - Roberto Campisi, del vice Presidente delle Fiamme Oro Massimo Bentivegna, del direttore dell'Autocentro della Polizia di Stato di Milano, Stefano Minetti e del Ceo di Quadro Vehicles, Paolo Gagliardo. Presenti il campione del Mondo Trial, Matteo Grattarola, il campione italiano Trial, Lorenzo Gandola e la campionessa italiana Motocross, Francesca Nocera. (ANSA).