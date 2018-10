'Dinosaur Invasion' a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - I dinosauri invadono Milano con una mostra che si terrà alla Fabbrica del Vapore dal 12 ottobre al 3 febbraio 2019, dal titolo 'Dinosaur Invasion'. L'esposizione, presentata oggi, è realizzata in coproduzione con il Comune di Milano e avrà al centro un parco giurassico con oltre 30 dinosauri da osservare ciascuno nel proprio ambiente ricreato con cura in 17 isole a tema.

'Dinosaur Invasion' sarà un viaggio a ritroso nel tempo, a partire da 250 milioni di anni fa nell'Era Mesozoica per passare da Triassico, Giurassico e Cretaceo. Grazie alla tecnologia degli animatronics le riproduzioni dei dinosauri muoveranno corpo, lingua, bocca, occhi, coda, ali e artigli, immergendo il visitatore in una giungla di piante artificiali ed effetti speciali.

Tutte le creature sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi professionisti grazie ai quali è stato possibile riprodurre i dinosauri a grandezza naturale con la massima precisione.