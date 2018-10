Turismo: stampa settore, blogger e influencer figure diverse

Giornalisti, influencer e blogger non si sovrappongono, ma rispondono a esigenze di comunicazione diverse. È il primo punto di un Manifesto dell'informazione turistica e agro-alimentare presentato oggi dal Gist (Gruppo della stampa turistica) dopo gli 'Stati generali' del settore nella sede della Regione Lombardia. Due giorni di lavoro durante i quali si è discusso soprattutto sulle nuove figure emergenti nel mondo dell' informazione e che prolificano in particolare nella comunicazione turistica e agro-alimentare. "Il giornalista produce contenuti approfonditi autorevoli, fa riferimento a fonti verificate e per questo gode di un vantaggio reputazionale - è scritto nel Manifesto - Garantisce l'originalità di ciò che scrive". Il Manifesto ribadisce anche che nonostante l'informazione sia sempre più destrutturata e disintermediata "si ritiene che la degolaramentazione della professione giornalistica non sia percorribile". Tra le proposte quella di estendere "le regole di deontologia ed attiva anche alle nuove professioni del digitale", la formazione con l'apertura di uno Sportello di consulenza per orientare il professionista sui corsi da seguire, un Osservatorio su strumenti, conoscenze e competenze da acquisire. "Questo è l'inizio di un approfondimento sulla nostra professione - ha detto Sabrina Talarico presidente del Gist - e dell'affermazione della titolarità della professione giornalistica ma anche un'apertura all'inclusione delle nuove figure che stanno emergendo nel settore e nella necessità di collabborazione tra chi fa informazione e le imprese". "Fare rete con le imprese è un passaggio fondamentale - ha detto l'assessore regionale al turismo marketing territoriale e moda Lara Magoni - le strutture ricettive e tutto il settore del turismo e agro-alimentare hanno bisogno di persone come i giornalisti che sappiano promuovere al meglio".