Scontro tra moto, 1 morto e 1 ferito

(ANSA) - BERGAMO, 10 OTT - Un motociclista di 37 anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Bergamo in via Pitentino, mentre un altro uomo, di 40 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ancora da chiarire la causa e la dinamica dello schianto, che ha coinvolto due motociclette. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi.