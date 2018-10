Giochi 26, Sala 'predossier entro mese'

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - La decisione del Cio che ieri ha inserito Milano-Cortina nelle città ufficialmente candidate a ospitare i giochi invernali 2026 "era attesa, fra qualche settimana ci sarà la prima visita del Cio e certamente il dossier va consegnato per gennaio, ma una prediscussione ci sarà a Tokyo a fine novembre e per questo ci stiamo già attivando".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei prossimi passi per la presentazione del dossier di candidatura olimpico. "In questi giorni ci sarà un nuovo vertice" con i governatori di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana, e il sindaco di Cortina, Ghedina. Il Cio "ci ha già mandato traccia delle questioni a cui rispondere" nel dossier, poi il fatto che la decisione su chi ospiterà i giochi "sarà presa a gennaio 2019, per me è meglio -ha detto- anche per sapere se ci siamo o meno in tempi brevi".

"Credo che questa candidatura sia fortemente competitiva ed era attesa dal Cio che aveva il desiderio di avere una bella candidatura italiana -ha concluso".