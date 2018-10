Equitazione: Jumping Verona,tante stelle

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - I tre cavalieri più forti del mondo - stando al verdetto dei World Equestrian Games di Tryon - approdano a Verona: sono Simone Blum (oro per la Germania), Martin Fuchs e Steve Guerdat (argento e bronzo per la Svizzera).

La presenza di questo straordinario trio è il miglior biglietto da visita per un'edizione di Jumping Verona (dal 25 al 28 ottobre) che, in tema di partecipazione straniera, si prospetta speciale anche per la presenza del numero 1 dell'ultima ranking list Fei pubblicata, l'olandese Harrie Smolders, tra l'altro per la prima volta in gara davanti al pubblico di Fieracavalli. Con lui altri sei cavalieri dell'attuale 'top 10': Marcus Ehning (terzo), Henrik Von Eckermann (quarto), Daniel Deusser (sesto), Peder Fredricson (settimo), lo stesso Steve Guerdat (nono) e Kevin Staut (decimo). 120 anni per Fieracavalli, diciotto per Jumping Verona che entra nella 'maggiore età' e - come sottolineato nella presentazione a Milano - sarà certamente all'altezza di un cosi' importante compleanno.