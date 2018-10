Bossi domani chiede servizi sociali

(ANSA) - BRESCIA, 10 OTT - Sarà depositata domani la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali per Umberto Bossi, fondatore della Lega condannato in via definitiva a un anno e 15 giorni per vilipendio al Capo dello Stato per aver dato del "terrone" a Giorgio Napolitano.

Lo conferma l'avvocato Domenico Mariani, legale di Bossi: "La mia collega che avrebbe dovuto depositare l'atto alla Procura generale di Brescia è stata impegnata in udienza e quindi faremo tutto domani" ha spiegato l'avvocato, che ha poi aggiunto: "Chiederemo che il senatore Bossi non venga scardinato dalla propria attività di parlamentare e che quindi possa continuare ad essere presente in aula".