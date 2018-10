Neonato muore, denuncia genitori

(ANSA) - PAVIA, 9 OTT - La Procura della Repubblica di Pavia ha avviato un'indagine sulla morte di un neonato subito dopo il parto, avvenuta nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Stradella, in provincia di Pavia. L'inchiesta è stata aperta in seguito all'esposto presentato dai genitori del bambino, che chiedono sia fatta chiarezza sulle cause del decesso di loro figlio. La coppia abita a Pinarolo (Pavia). Sino al momento del ricovero, la gravidanza si era svolta senza problemi. Subito dopo il parto, i medici dell'ospedale di Stradella si sono resi conti che le condizioni del bambino erano gravi: hanno cercato in ogni modo rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il marito della donna si è subito rivolto al suo legale di fiducia. I carabinieri hanno acquisito la cartella clinica in ospedale, mettendola a disposizione della Procura di Pavia che ha disposto che venga effettuata l'autopsia.