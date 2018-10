Giochi 26: Sala, ottimista su short list

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - "Inizio a essere ottimista non solo sull'inserimento nella short list che dovrebbe avvenire oggi ma anche sulle assegnazioni". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, a margine di una visita al quartiere di Rogoredo. In questi giorni il Cio è radunato a Buenos Aires per la sessione che ufficializzerà quali sono le città in corsa. "Le dichiarazioni che sento arrivare dal Comitato olimpico internazionale sono estremamente positive - ha aggiunto Sala -, la candidatura è forte perché mette insieme una città con una grande reputazione internazionale come Milano e una città evocativa e di montagna come Cortina. Siamo arrivati a questa candidatura attraverso una via tortuosa però sono contento di essere rimasto fermo sulle mie posizioni e spero di portare a casa il risultato".