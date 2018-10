Finite strutture Giardini d'Inverno

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Conclusi i lavori di realizzazione delle strutture portanti di Giardini d'Inverno, l'iniziativa immobiliare realizzata da China Investment Spa in via Giovanni Battista Pirelli a Milano. Sono stati completati i 16 piani fuori terra e la copertura dell'ultimo piano. I lavori, realizzati da Colombo Costruzioni su progetto firmato dallo studio di architettura Caputo, stanno rispettando il cronoprogramma grazie al lavoro di circa 70 persone impiegate quotidianamente su tutte le lavorazioni. Il cantiere inaugurato il 20 giugno del 2017 ha raggiunto in 14 mesi il traguardo, portando una novità nello skyline milanese. L'edificio, infatti, è alto 57 metri Gli appartamenti saranno 95 e di varia metratura, tutti dotati di terrazzi e di 110 serre in quota, veri elementi distintivi. Le serre sono pensate per accogliere piante decorative e da fiore, piccoli orti domestici, arbusti e alberi da frutto, e saranno dotate di un sistema tecnologico di controllo della temperatura ideale per un'ampia gamma di essenze.