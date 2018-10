Cio: sessione 2019 spostata a Losanna

(ANSA) - BUENOS AIRES, 9 OTT - La sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio), in svolgimento a Buenos Aires, ha approvato oggi lo spostamento della prossima sessione del Comitato (che assegnerà le olimpiadi invernali 2026), in un primo tempo fissata a Milano per settembre 2019, a Losanna nel mese di giugno 2019, in coincidenza con l'inaugurazione della nuova sede del Cio.

Questo è dovuto all'ufficializzazione di Milano-Cortina come una delle tre candidate, con Calgary e Stoccolma, all'organizzazione dei Giochi olimpici invernali nel 2026.