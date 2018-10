Basket: Pianigiani,Eurolega con coraggio

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 9 OTT - "Alla mia Olimpia in Eurolega chiedo di essere sfrontata e coraggiosa, di avere senso di appartenenza e responsabilità, di mostrare faccia tosta e orgoglio, di avere un'identità forte". Lo dice il coach dell'Ax Milano, Simone Pianigiani, premiato poco prima della conferenza stampa con la 'Retina d'Oro 2018'. "Vogliamo prendere qualche scalpo alle big d'Europa - l'obiettivo di Pianigiani- e vivere delle notti speciali davanti ai nostri tifosi. Vogliamo giocarcela per entrare nei playoff, il nostro roster mi intriga e ha grandi margini di crescita, senza però partire da zero. Poi per entrare nelle prime otto devono girare bene anche alcune situazioni e noi dovremo essere bravi a sfruttare le opportunità". Il debutto di Milano in Eurolega sarà venerdì sera a Podgorica, contro il Buducnost. "È forse l'esordio più difficile - evidenzia Pianigiani -, giocano per un popolo intero e hanno l'entusiasmo di essere tornati in Eurolega dopo tanti anni. Noi dovremmo avere la personalità di imporci".