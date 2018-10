'Viaggio' Consulta approda a San Vittore

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Lunedì 15 ottobre 2018, a partire dalle ore 10 a Milano, presso la Casa Circondariale di San Vittore, la vice presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia incontrerà i detenuti e le detenute, nell'ambito del progetto "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri". Nella rotonda del penitenziario, la vice presidente terrà una lezione che si svilupperà a partire dal frammento di Costituzione "Pieno sviluppo della persona umana".

Successivamente risponderà alle domande che i detenuti e le detenute vorranno rivolgerle. Al termine dell'incontro, la Cartabia visiterà gli spazi detentivi. Il progetto "Viaggio nelle carceri", in continuità col precedente "Viaggio nelle scuole", risponde anzitutto all'esigenza di aprire sempre di più l'Istituzione alla società per diffondere e consolidare la cultura costituzionale. L'incontro "fisico" con porzioni del Paese reale esprime poi l'esigenza di uno scambio di conoscenze e di esperienze in funzione di una piena attuazione dei valori costituzionali.