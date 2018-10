Pallone Oro U.21 con Cutrone-Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Barlumi di calcio italiano, nelle nomination del Pallone d'Oro di France football, ma solo per quanto concerne la corsa al premio di miglior giovane, che viene assegnato per la prima volta da quest'anno. E' intitolato all'ex ala francese Raimond Kopa e possono aggiudicarselo solo i calciatori Under 21. La rivista transalpina, inoltre, ha affiancato al baby-Pallone d'Oro un altro premio analogo, che verrà assegnato alla migliore calciatrice dell'anno. Se nelle nomination dei big non ci sono italiani, tre promesse della Serie A figurano nelle nomination Under 21: due sono italiani, Patrick Cutrone e Gigi Donnarumma del Milan, uno è l'olandesino della Roma, Justin Kluivert. Avranno tutti e tre poche chance di successo, perché nella lista dei possibili aspitanti al trofeo c'è quel Kylian Mbappé che già punta al Pallone d'oro dei 'grandi'. La lista è completata dal francese Aouar, dall'inglese Alexander-Arnold, dal giapponese Doan, dal maliano Haidara, dallo statunitense Pulisic e dal brasiliano Rodrygo.