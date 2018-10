Milano, 3 daspo a parcheggiatori abusivi

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - A tre parcheggiatori abusivi, italiani di 49, 62 e 73 anni, e che creavano problemi nella zona della Stazione Centrale di Milano e in particolare in piazza Luigi di Savoia, il questore Marcello Cardona ha comminato il daspo urbano anche perché impedivano la libera fruizione degli spazi: non potranno più entrare nell'area e nelle vie vicine.

Erano degli habituè: due erano stati sanzionati dalla Polizia locale già sei volte e uno quattro.

Il questore aveva già disposto altri daspo urbani per parcheggiatori abusivi che operavano: un italiano vicino alla Stazione di Porta Garibaldi a maggio e un altro italiano a Lampugnano a giugno. Nei giorni scorsi altri due provvedimenti hanno raggiunto un italiano e un gambiano per ubriachezza molesta in piazzale Cadorna.