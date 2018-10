Magoni, raccontare territorio meno noto

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - In una regione dove il turismo rappresenta una realtà di primaria importanza a livello nazionale il giornalismo turistico ed enogastronomico "è una fondamentale risorsa". Lo ha detto l'assessore al Turismo di Regione Lombardia, Lara Magoni, agli 'Stati generali dell'informazione turistica e agroalimentare'." Soprattutto - ha aggiunto - l'informazione ha la possibilità di mostrare anche la bellezza di realtà più piccole, di proporle al grande pubblico assolvendo anche a una funzione culturale e sociale". "Il nostro settore è quello che per colpa della crisi ha perso più di tutti gli altri - ha spiegato Paolo Perucchini, presidente dell'Alg - da anni chiediamo una legge che sostenga il settore e non per i nostri portafogli ma per ciò che rappresenta l'informazione per la democrazia". "Bisogna chiedersi se nell'era della comunicazione ci sia informazione - ha detto Paolo Pirovano consigliere nazionale dell'Odg - e la risposta ovviamente è negativa eppure spesso vengono utilizzati come sinonimi".