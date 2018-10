Barca: Suarez a rischio contro l'Inter

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Il Barcellona rischia di perdere Luis Suarez per la doppia sfida di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì 24 ottobre (in Spagna) e martedì 6 novembre (a Milano). Il club catalano comunica che l'attaccante uruguagio, come si legge in un comunicato, "nei prossimi giorni svolgerà un lavoro muscolare specifico per risolvere i problemi al ginocchio destro". "L'evoluzione del lavoro - si legge, nella nota del Barca - determinerà la disponibilità o meno di Suarez nelle prossime partite". Suarez nell'immediato non risponderà alla chiamata della propria Nazionale in questa sosta dei campionati. A rischio ci sono anche la sfida contro la capolista della Liga, il Siviglia, in programma nel Camp Nou sabato 20 ottobre, e il 'clasico' - sempre sul terreno del Camp Nou - in programma il 28 ottobre.