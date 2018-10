Fi: Tajani, sondaggi non intimoriscano

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - "Non facciamoci impressionare dai sondaggi, voglio regalare a Salvini e a Di Maio una cornice con dentro la foto di Renzi, che in un anno e poco più é passato dal 40 al 15%. Quelli non erano sondaggi ma voti veri". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, intervenendo alla tre giorni di Forza Italia a Milano. "Abbiamo avuto due scissioni e tutti quelli che hanno deciso di andarsene da Forza Italia hanno fatto sempre una brutta fine", ha aggiunto il numero due degli azzurri.

"L'Italia ha bisogno di Forza Italia - ha detto a margine - è dal '94 che ci dicono che eravamo il partito di plastica ed eravamo finiti. Per fortuna siamo ancora qui, vivi e vegeti, ci rinnoveremo e faremo di tutto per difendere gli interessi degli italiani", ha concluso Tajani.