Atalanta: Gasperini,non demoralizziamoci

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Gian Piero Gasperini si rassegna alla nuova dimensione ridotta nelle ambizioni della 'sua' Atalanta. "La cosa migliore è continuare a lavorare senza demoralizzarsi. Se non altro adesso abbiamo chiaro l'obiettivo, levarsi dal fondo classifica", ammette l'allenatore. Gasparini deplora la rituale disattenzione sui calci da fermo: "I ragazzi hanno dato tutto, ma se non troviamo concretezza le partite rimangono in bilico, coi cambi magari ci si abbassa anche e le perdi da palla inattiva dopo aver fatto molto di più dell'avversario". Due sostituzioni obbligate su tre per i bergamaschi: "Masiello e Zapata hanno problemi muscolari che andranno valutati nei prossimi giorni - spiega Gasperini -.Se escono Zapata e Pasalic c'è un problema strutturale sui calci da fermo. Alla base del nostro calcio c'è il saper difendere". Ora, la sosta: "Ci sono 15 giocatori nelle Nazionali, lavoriamo su quelli che rimangono: siamo in otto più due portieri, tra cui Gomez, Rigoni, Gosens e la difesa".