Al via riqualificazione Parco Lambro

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - La Giunta milanese ha dato il via libera alla realizzazione di "Vivere il parco Lambro", il progetto presentato dai cittadini del Municipio 3 nell'ambito del Bilancio Partecipativo, per un importo totale di 650.000 euro, che prevede nuove attrezzature e interventi di riqualificazione.

Gli interventi, che si aggiungono al potenziamento dell'illuminazione in corso da parte di A2a, riguardano la riqualificazione e la realizzazione di nuove aree attrezzate in diverse aree del parco, tra cui due campi da basket e uno da beach volley, oltre al tracciamento di segnaletica orizzontale per l'individuazione dei percorsi vita e per il running. Saranno inoltre posate 110 nuove alberature, riqualificati alcuni percorsi in asfalto, sostituite alcune panchine e riqualificata un'area cani. Infine sarà adeguato l'impianto delle vasche in pietra nell'area verde dedicata ai cani e creata una zona di raccolta e smaltimento naturale dell'acqua derivante da ruscellamenti. I lavori saranno realizzati nel 2019.