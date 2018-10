A Milano Faith & the city,ponti non muri

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Oltre 60 giovani cristiani, ebrei, musulmani e buddisti sono stati protagonisti di Faith&theCity, un incontro che si è tenuto oggi presso la "Casa dell'Amicizia" della Comunità di Sant'Egidio, che ha organizzato l'iniziativa, pensata come l'inizio di un percorso comune: la proposta è quella di ascoltare gli altri, interrogandosi insieme sulle sfide del tempo presente e del futuro, costruendo ponti e non muri. I ragazzi si sono confrontati sui temi "Vivere insieme al tempo dei muri", "Guardare la città con gli occhi della fede", "Amici dei poveri nella città". Diverse le associazioni presenti, dai Giovani Musulmani d'Italia alla Comunità Ebraica di Milano, da rappresentanti delle diverse Chiese cristiane ai buddisti srilankesi. "Della costruzione di ponti - hanno detto i giovani delle diverse fedi - si sente un assoluto bisogno perché, ne siamo convinti, non le contrapposizioni e i muri, ma solo la civiltà del vivere insieme può reggere di fronte alle sfide della globalizzazione e della pace".