Trovate bombe a mano in scavi a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 OTT - Due bombe a mano risalenti alla Seconda guerra mondiale sono state trovate durante gli scavi di un cantiere nell'area della ex Breda, in via privata San Basilio, a Milano. Erano all'interno di una nicchia in un sottotetto a cinque metri di profondità, probabilmente le stanze erano un rifugio antiaereo. Gli operai della ditta hanno scoperto gli ordigni e hanno chiamato gli artificieri della polizia. Le bombe - una modello Oto e una Srmc di fabbricazione italiana - sono state rimosse e fatte brillare in un luogo sicuro.