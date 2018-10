Gattuso, Milan meno bello e più vincente

(ANSA) - MILANO, 6 OTT - "La prestazione con l'Olympiacos non è stata buona, ma in questo momento andiamo alla ricerca della vittoria, preferisco che siamo meno belli ma vinciamo 4-5 partite di fila". Rino Gattuso bada al sodo alla vigilia della sfida con il Chievo, sottolineando che il suo Milan "sa palleggiare e si muove bene in campo, ma deve migliorare quando deve fare qualcosa di diverso e non si sente a proprio agio. In sette partite abbiamo commesso solo 70 falli, dobbiamo giocare un calcio non sempre pulito". "Le ultime due partite a livello mentale ci hanno un po' sbloccato. In questi due mesi abbiamo dimostrato di avere un po' di difetti e dobbiamo correggerli, ma ci sono tante cose buone", ha aggiunto Gattuso, convinto che rispetto alle concorrenti per la Champions come Roma, Inter, Lazio e Fiorentina, "non siamo lontani".