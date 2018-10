Spara alla ex moglie: si è costituito

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Accompagnato dal suo legale, Stefano Sorrentino, si è costituito Salvatore D'Apolito, il cinquantenne di origine foggiana che il 27 settembre scorso a Negrone di Scanzorosciate, centro del Bergamasco, ha sparato sei colpi di pistola alla ex moglie, Flora Agazzi, 53 anni, ferendola gravemente. Lo ha reso noto la redazione della trasmissione 'Chi l'ha visto?'. L'uomo viveva a Villasanta, in Brianza, ma a casa non è rientrato: nessuno lo aveva più visto dopo la sua fuga in Vespa, dalla villetta dove aveva atteso la ex moglie. I due non vivevano più insieme da gennaio 2017 e la donna era tornata ad abitare con i genitori a Presezzo (Bergamo). Dopo lo scooter bianco l'uomo ha usato nella fuga un vecchio camper. La donna è ancora grave, ma stazionaria, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.