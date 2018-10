Ricercato arrestato grazie a un bonus

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Un buono da 50 euro da ritirare in un punto vendita del suo operatore telefonico: con questo stratagemma i carabinieri di Garbagnate Milanese (Milano) sono riusciti ad attirare nella trappola un 58enne ricercato per scontare 4 anni per insolvenza fraudolenta e falsità ideologica.

La condanna era diventata esecutiva il 18 luglio scorso ma l'uomo era scappato in Germania per sottrarsi all'arresto. Nei giorni scorsi però un militare libero dal servizio lo ha visto mentre saliva su un autobus a Bollate (Milano) e così è iniziato il piano per catturarlo. Gli investigatori hanno scoperto che al suo rientro dalla Germania aveva acquistato una scheda telefonica a proprio nome, e così lo hanno contattato fingendo di essere della compagnia telefonica e gli hanno detto di aver vinto un buono da 50 euro. Ieri pomeriggio si è presentato con un biglietto sul quale aveva scritto il fantomatico codice con cui avrebbe potuto prendere il regalo ma dietro al banco ha trovato i carabinieri.