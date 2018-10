Il più antico ristorante milanese risale al ‘500

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Le origini risalgono al Cinquecento, quando era una stazione di posta per il cambio cavalli, più recentemente si accampò nel cortile il generale Radetzky in fuga da Milano. Da allora l'attività di ristorazione non è mai cessata e La Rampina si è meritata il titolo di più antico ristorante della provincia di Milano assegnato dalla Camera si Commercio. Un rifugio di campagna, a pochi chilometri da Milano sulla via Emilia, che richiama atmosfere da pergolato estivo o camino invernale, davanti al quale cenava anche Gualtiero Marchesi trovando rifugio lontano dai riflettori. In cucina Lino Gagliardi e il figlio Luca, allievo di Marchesi e con una lunga esperienza in Francia, la famiglia gestisce il locale da 40 anni, propongono la tradizione milanese e lombarda con mano sicura e ottimo equilibrio, con il più giovane anche anima innovativa seguendo ciò che ha imparato sia in Italia che all'estero. Nella cantina anch'essa di impianto cinquecentesco la storia del luogo incrocia quella enologica con oltre 800 etichette accudite dal sommelier Lorenzo Gagliardi, fratello di Luca. Tra un "risotto con ortica, lamponi, erbe aromatiche e caprino e "l'anatra alle ciliegie" spiccano numerose materie prime a chilometro zero e l'utilizzo di verdure rigorosamente dell'orto. (ANSA).