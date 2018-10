Ibra:Io al Milan?Tutto il mondo mi vuole

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - "Ci sono sempre rumor sul mio futuro. Tutto il mondo mi vuole". Con queste poche parole, rilasciate con un sorriso al portale Tmz, da Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic non spegne le voci su un possibile ritorno al Milan a gennaio, con un contratto di sei mesi. Ieri sera lo stesso direttore tecnico dei rossoneri, Leonardo, aveva ammesso che in estate Ibrahimovic, attualmente sotto contratto con i Los Angeles Galaxy, era stato "più di un pensierino", ma aveva poi dato "zero possibilità" al suo ritorno al Milan a gennaio.