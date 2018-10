Donna investita da bus a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Una donna di 52 anni è stata travolta da un bus, questa mattina, a Milano. La donna è stata trasportata dal 118 in codice giallo all'ospedale Policlinico e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale la passante, poco dopo le 6, si trovava a un incrocio, in via Lulli all'angolo con via Porpora, quando il mezzo Atm, della Linea '81', svoltando a destra l'ha investita.