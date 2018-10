A Milano corteo studenti contro Salvini

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Oltre un migliaio di persone appartenenti alla Rete Studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito in corteo alle 10.30 da piazza Cairoli, a Milano, per una manifestazione contro il ministro Salvini dal titolo "Il governo dell'infamia". Lungo il percorso sono state imbrattate le vetrine di un negozio della Benetton in via Mazzini e di uno di Zara in via degli Orefici. In largo Augusto, sulle pareti del cantiere della M4 è stato scritto "Difendiamo gli spazi sociali". Il corteo ha attraversato la città creando problemi alla circolazione e si è poi concluso in piazza Duca d'Aosta.