200 produttori a Bottiglie Aperte

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Ci saranno 200 produttori con oltre 900 vini da provare a 'Bottiglie Aperte', evento giunto alla 7/a edizione che si terrà il 7 e l'8 ottobre e aprirà la Milano Wine Week.

Nella nuova location al Superstudio Più di via Tortona, ci saranno cantine grandi e piccole provenienti da tutte le 20 regioni italiane, con Marche, Veneto, Piemonte e Toscana capofila e la Lombardia padrona di casa con un aumento del 70% degli espositori rispetto alla prima edizione.

Saranno organizzate come sempre master class ed eventi, si potranno assaggiare vini in anteprima come il Nobile Riserva 2013 di Carpineto e per il quarto anno ritornano gli Award dedicati ai ristoranti e alla comunicazione.

Abs, organizzatore dell'evento, anche quest'anno ha indetto un bando rivolto a start up del mondo del vino e il progetto selezionato vincerà un anno di consulenza per il lancio della start up. Ci sarà anche l'angolo del food con proposte gourmet.

La prima edizione della "Milano Wine Week" si chiuderà poi i 14 ottobre. (ANSA)