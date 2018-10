Torna a Milano la mostra 'Real Bodies'

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Torna a Milano la mostra anatomica itinerante 'Real Bodies. Oltre il corpo umano' che in questa edizione supera l'uomo e i suoi limiti. L'esposizione, che sarà inaugurata il 6 ottobre allo Spazio Ventura XV, arriva a sfiorare l'immortalità portando in mostra, insieme a 50 corpi e 450 organi plastinati, anche i metodi di crioconservazione. In anteprima europea i visitatori potranno vedere la capsula russa utilizzata per la conservazione dei corpi con il congelamento dell'azoto liquido. Tra le nuove sezioni anche quella dedicata alla biomeccanica e biomedica, quella che tratta gli effetti di droghe, fumo e alcol sul nostro organismo e quella in cui vengono comparati organi umani a quelli animali. 'Real Bodies. Oltre il corpo umano', curata dal patologo forense Antonello Cirnelli insieme ad comitato scientifico di cui fa parte anche l'ex comandante dei Ris Luciano Garofalo, rimarrà allo Spazio Ventura di Lambrate fino al 31 gennaio 2019.