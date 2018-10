(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Missione compiuta per 'Gagarin', il primo salame lanciato nello spazio. L'insaccato astronauta, che verrà esposto nel centro storico di Cremona dal 26 al 28 ottobre per la seconda Festa nazionale del Salame, è decollato ieri all'alba ed è atterrato 'sano e salvo' dopo un volo di circa quattro ore: il salame ha raggiunto la mesosfera, agganciato ad un tagliere di legno, a bordo di un pallone aerostatico riempito con 4 metri cubi di elio puro.

Gagarin ha toccato un'altezza di 28 chilometri ed ha 'resistito' ad una temperatura di -54 °C, prima di essere paracadutato in aperta campagna. Gli organizzatori della Festa del Salame e i membri del team di Black Whale, che hanno curato il lancio, celebrano l'impresa: "Tutto è andato per il meglio.

Abbiamo calcolato scrupolosamente i venti e e abbiamo controbilanciato il peso di Gagarin con una scatola in polistirolo in cui abbiamo collocato due telecamere e un GPS, oltre ad alcune manciate di sale per annullare l'umidità".