Mary Poppins torna in scena a Milano

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Un vento dall'est torna a soffiare su Milano, portando con sé Mary Poppins al Teatro Nazionale.

Dopo il successo ottenuto tra febbraio e maggio, torna in scena dal 5 ottobre il musical diretto da Federico Bellone, prima produzione italiana dello spettacolo basato sulle storie di P.L.

Travers e sul film Disney, con le celeberrime canzoni dei fratelli Sherman e nuovi brani, che debuttò a West End nel 2004.

In questa nuova stagione WEC - World Entertainment Company e Mediafriends Onlus hanno stretto un sodalizio fra lo spettacolo e la 15/a edizione della Fabbrica del Sorriso, la raccolta fondi che offre ai bambini, in Italia e nel mondo, una possibilità per uscire da povertà, disagio ed emarginazione.

Parte del ricavato di 'Mary Poppins - Il musical' sarà destinata a quattro progetti di Fabbrica del Sorriso 2018, tra cui 'A regola d'arte', ideato e promosso da Mediafriends in partnership con AS Rugby Milano, Song Onlus, Ciai Onlus e ActionAid.