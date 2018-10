In manette nonno e papà mini-rapper

(ANSA) - NOVARA, 4 OTT - Due dei 6 arrestati dai carabinieri al campo nomadi di via Bonfadini, a Milano, sono il nonno e il padre del rapper di 9 anni 500Tony, il cui video, con atteggiamenti da boss e insulti agli italiani, ha ottenuto un milione di visualizzazioni. Il nonno è Angelo Guarnieri, 67 anni, il padre Fioravante, di 37 anni.

Il nonno di 500Tony è ritenuto il capo della banda: in una casa di Argenta (Ferrara) che era nella sua disponibilità, i carabinieri giusto un anno fa avevano trovato una cassaforte con oggetti preziosi per un milione di euro.

Nel video il mini-rapper canta: "Mio padre comanda la zona e come Re Leone mi lascerà tutto". Intanto, però, il padre e il nonno sono finiti in manette: ieri, mentre i carabinieri bloccavano il campo di via Bonfadini, 500Tony era a scuola, anche se nel suo rap sosteneva che "a scuola non ci vado. Forse non hai capito, sono il prossimo capo".

"Bella famiglia! Altro che rap, qui servono servizi sociali...", commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini.