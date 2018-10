In '10' Amoroso celebra viaggio con fan

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Con '10', che graficamente riprodotto vuole significare anche Io, Alessandra Amoroso celebra il rapporto con i suoi fan nato una decade fa nel talent di Maria De Filippi 'Amici'. Non un 'best of' su di sé, ma 14 canzoni inedite per dialogare e raccontarsi con il suo pubblico: il singolo 'La Stessa' è uscito il 12 agosto scorso, giorno del suo compleanno, e il 5 ottobre, giorno del lancio, sarà seguito dal nuovo pezzo forte 'Trova un modo'.

Ma la cantante - che non nasconde la sua maturazione e l'attenzione al mondo che la circonda ("siamo tutti uguali senza differenza di sesso, di colore, di razza, di religione") e persevera anche nella sua attività di solidarietà - ha in serbo una grande sorpresa per gli iscritti ai fan-club: ciascuno riceverà in regalo un cofanetto con lettera personalizzata, cd e biglietto per una data del tour. Tour che parte il 5 marzo da Torino e girerà una per una le 20 regioni d'Italia.