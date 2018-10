Giochi 2026: Fontana, è grande occasione

ANSA) - VENEZIA, 4 OTT - "Credo che questa sia un'avventura che valga la pena di percorrere, e che per il nostro Paese sia assolutamente immancabile avere la possibilità di ospitare un evento olimpico". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha introdotto così il vertice a Palazzo Balbi a Venezia in cui ha fatto il debutto ufficiale la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. "Bisogna mettere tutte le forze a disposizione per combattere: abbiamo fatto il primo passo e adesso - ha aggiunto - vanno iniziati i percorsi successivi. Credo che il nostro dossier sia sicuramente molto competitivo, perché mette insieme eccellenze uniche, come Cortina, Valtellina e Milano, che gli altri competitori faranno fatica ad eguagliare. In questi primi incontri il clima è stato di grandissima coesione e collaborazione e sarà quindi facile continuare a lavorare insieme".