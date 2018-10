Film di Godard al Milano Film Festival

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Al Milano Film Festival il 5 ottobre è la giornata dell'anteprima italiana - alle 20 allo spazio Oberdan - de The Image Book di Jean-Luc Godard, Palma d'Oro Speciale a Cannes. Un mosaico in movimento, accumulo di citazioni filmiche e letterarie che disorientano, ma in cui il messaggio sull'Europa e la violenza è chiaro: un cinema del pensiero in diretta. Inserita nella sezione The Outsiders Fuori Concorso, la proiezione avverrà alla presenza della produttrice Mitra Faharani, che è anche giurata della rassegna. E nella sezione è in programma la replica di The World is Yours di Romain Gavras, giovane regista di videoclip controversi, da M.I.A. a Jay Z, che firma un gangster movie europeo scatenato con Vincent Cassel e Isabelle Adjani qui in anteprima italiana. E tante proposte nel Concorso Internazionale Cortometraggi. A vent'anni dal debutto, torna sul grande schermo The Big Lebowski (Usa, 1998, 119').