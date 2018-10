Dipendenti Heineken puliscono un Parco

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Situata alle porte di Milano, la sede centrale di Heineken Italia ha scelto Parco Rogoredo come area da riqualificare: grazie al lavoro di 358 persone sono stati puliti 10 ettari di terreno, raccolte 15 tonnellate di rifiuti e rigenerato un bosco di 1 ettaro. Le attività hanno previsto: pulizia esterna da Porto di Mare sino al Parco, sistemazione e imbiancatura panchine, sistemazione e imbiancatura ringhiera esterna, raccolta legname, sistemazione sentiero interno al Parco e taglio di infestanti, raccolta rifiuti, taglio cespugli e sistemazione cestini raccolta rifiuti. "Donare una risorsa preziosa come il tempo, all'ambiente e alle comunità in cui opera, è il concetto alla base dell'iniziativa promossa da Heineken Italia - si legge in una nota - con il supporto di Legambiente. Fino al 12 ottobre, in un percorso di 15 tappe tra sede, birrifici e depositi, le persone del Gruppo dedicheranno una giornata del proprio lavoro alle aree da riqualificare, per un totale di 10.000 ore".