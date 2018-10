Triennale nuovo museo e XXII Esposizione

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - La Triennale di Milano si rinnova.

Nei suoi progetti la 22/a Esposizione Internazionale (dal primo marzo al primo settembre) con il tema 'Broken Nature: Design Takes on Human Survival', ma anche a febbraio l'apertura del Museo Permanente del Design Italiano. L'obiettivo è di mettere in mostra e valorizzare la collezione della Triennale che riunisce 1600 oggetti tra i pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano. Tra gli altri progetti il lancio di Radio Triennale per raccontare le attività culturali dell'istituzione, ma anche informazioni sulle settimana a Milano e nel mondo. Alla Triennale sarà trasferito anche l'Urban Center del Comune nell'ambito di una ristrutturazione interna dell'edificio per sfruttarne al meglio gli spazi.