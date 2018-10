Sold out tournée Scala in Finlandia

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Hanno registrato il sold out due settimane dopo essere messi in vendita i biglietti per gli spettacoli della Scala al festival di Savonlinna, in Finlandia, il prossimo luglio.

Il festival si svolge per quattro settimane fra luglio e agosto nel castello Olavinlinna, costruito nel Quattrocento su una delle 80 mila isole che sorgono all'interno del lago Saimaa, il più grande del paese. Proprio la scelta del luogo garantisce un'acustica unica. Il prossimo anno il cartellone include Il barbiere di Siviglia, Rigoletto, Die Entfuhrung aus dem Serail di Mozart e poi Die Fledermaus, l'operetta di Strauss qui portata dalla Volksoper di Vienna. La Scala metterà in scena I Masnadieri con la regia di David McVicar, Michele Mariotti sul podio e un cast che include Michele Pertusi e Fabio Sartori, e poi offrirà un Gala d'opera con cantanti di fama come Leo Nucci e Ferruccio Furlanetto. Al momento questi sono gli unici appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito.