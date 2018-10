Scritta razzista davanti hotel profughi

(ANSA) - GROPELLO CAIROLI (Pavia), 3 OTT - Hanno tracciato con vernice spray bianca una scritta razzista e offensiva sul manto stradale antistante l'hotel Italia di Gropello Cairoli, struttura in cui sono ospitati circa 30 stranieri richiedenti protezione internazionale. Un gesto molto visibile anche perché l'albergo si trova in via Libertà, la strada principale che taglia in due il paese. I carabinieri se ne sono accorti lunedì e nel giro di poco più di un giorno hanno identificato i responsabili, due operai di 18 anni residenti in paese, entrambi incensurati. Hanno già dato al sindaco la loro disponibilità a provvedere personalmente alla pulizia della strada, ma questo non ha evitato loro denunce a piede libero per i reati di diffamazione, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.