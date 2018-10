San Donato acquisisce Villa Chiara

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Il gruppo San Donato ha acquisito la maggioranza delle quote di Villa Chiara spa, ospedale privato di Casalecchio di Reno (Bologna) accreditato con il SSN dell'Emilia Romagna. Fondata nel 1922, la struttura dispone di 145 posti letto e effettua circa 6.000 ricoveri l'anno con 130 medici e 140 altri addetti. L'assemblea di Villa Chiara i 28/9 ha rinnovato il cda dell'ospedale, che ha nominato presidente Paolo Rotelli, v.presidente Marco Rotelli e ad Giuseppe Valastro. Il gruppo ospedaliero San Donato è costituito, al netto di questa ultima acquisizione, da 18 ospedali, di cui 3 IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele e Istituto Ortopedico Galeazzi) per un totale di 5.069 letti e 5.246 medici. Dal 2008 ne fa parte anche Villa Erbosa a Bologna, il più grande ospedale privato accreditato della regione. "Con questa acquisizione - ha detto Marco Rotelli - metteremo a disposizione dell'Emilia Romagna l'esperienza e la professionalità del Gruppo San Donato maturate in 60 anni di attività".