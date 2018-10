Ragazza scomparsa, stop ricerche

Dopo una settimana di lavoro sul campo disposto dalla Procura di Brescia è stato deciso di interrompere le ricerche di Iuschra, la 12enne di origini bengalesi affetta da autismo scomparsa lo scorso 19 luglio nei boschi di Serle, nel Bresciano, durante una gita con altri minorenni disabili guidati dagli operatori della Fobap, la Fondazione bresciana per l'assistenza ai psicodisabili. "Abbiamo impiegato le migliori tecnologie disponibili e completato il mandato che ci era stato assegnato dalla procura. Non sono emerse novità" ha detto il prefetto di Brescia Annunziato Vardè.

Le nuove ricerche si erano concentrate in una zona indicata da un residente che il giorno dopo la scomparsa aveva detto di aver visto la ragazzina seduta su una panchina.